Advertising

Gazzetta_it : Iervolino: 'Nicola resta alla Salernitana. Obiettivi? Cercherò di prendere Cavani...' - infoitsport : Il sogno di Iervolino, ma davvero Cavani può finire alla Salernitana? - corradone91 : #Iervolino: 'Sogno #Cavani alla #Salernitana. Ha lasciato un ricordo indelebile in questa regione'. El Matador las… - sportal_it : Danilo Iervolino fa il punto sul mercato estivo e fa sognare i tifosi - Gazzetta_it : Il sogno di Iervolino, ma davvero Cavani può finire alla Salernitana? #calciomercato -

Dopotutto, perché smettere di sognare Quando Davide Nicola arriva sulla panchina della Salernitana, la squadra è ultima con 13 punti in ventitré giornate e la zona salvezza ne dista 8. Nelle quindici ...IL '' DELLA SALERNITANA - I miracolo ogni tanto accadono, e solo così si può definire la ... Così il presidente del club campano, Danilo, si è espresso intervistato dalla Gazzetta dello ..."Sono felice di parlare stasera, 24 ore dopo questa impresa. Mi sono nascosto in me stesso, ero veramente affaticato e stavo per implodere. Oggi ho dormito a lungo, tutto il giorno, e mi ...La Salernitana, dopo la clamorosa salvezza, è già al lavoro per la prossima stagione. Il presidente Iervolino non vuole rivivere una stagione di passione come l'ultima e sta già pensando a come rinfor ...