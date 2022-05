Il ritorno di Ultimo sulla scena: arriva 'Vieni nel mio cuore'. E dal 5 giugno il tour negli stadi. Ecco le date (Di martedì 24 maggio 2022) ...Massimo - SOLD OUT sabato 23 luglio 2022 - - Milano @ stadio San Siro - SOLD OUT domenica 24 luglio 2022 - - Milano @ stadio San Siro - SOLD OUT I biglietti sono disponibili online su ticketone.it e ... Leggi su leggo (Di martedì 24 maggio 2022) ...Massimo - SOLD OUT sabato 23 luglio 2022 - - Milano @o San Siro - SOLD OUT domenica 24 luglio 2022 - - Milano @o San Siro - SOLD OUT I biglietti sono disponibili online su ticketone.it e ...

Advertising

FanDiTutti4 : RT @AllMusicItalia: Prima del ritorno live negli stadi Ultimo lancia Vieni nel mio cuore. Nel significato del testo un inno d'amore per la… - AllMusicItalia : Prima del ritorno live negli stadi Ultimo lancia Vieni nel mio cuore. Nel significato del testo un inno d'amore per… - gilnar76 : Pogba Juve: countdown per il ritorno del francese! L’ultimo indizio #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - junews24com : Pogba Juve: countdown per il ritorno del francese! L'ultimo indizio - - MarcoLorux : @chedisagio Non la squadra più forte ma la migliore si. Qualche dubbio su “sopratutto nell’ultimo mese…” dati del g… -