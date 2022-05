Il re del bisturi su Real Time: Carla di Roma (Di martedì 24 maggio 2022) Martedì 17 maggio 2022 è andato in onda il primo episodio della quarta stagione de Il Re del bisturi, il Reality di Real Time che tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto grazie al lavoro di un luminare come il professor Giulio Basoccu. Il Re del bisturi va in onda su Real Time (n.31 DTT) alle ore 0,00. Il re del bisturi: Carla di Roma La protagonista del primo episodio della quarta stagione è Carla, una 53enne di Roma in sedia a rotelle dalla nascita per via della spina bifida e dei piedi torti. Ora ha una nuova storia d’amore e vuole rifarsi il seno che negli anni ha perso completamente di tono. Il re del ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 24 maggio 2022) Martedì 17 maggio 2022 è andato in onda il primo episodio della quarta stagione de Il Re del, ility diche tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto grazie al lavoro di un luminare come il professor Giulio Basoccu. Il Re delva in onda su(n.31 DTT) alle ore 0,00. Il re deldiLa protagonista del primo episodio della quarta stagione è, una 53enne diin sedia a rotelle dalla nascita per via della spina bifida e dei piedi torti. Ora ha una nuova storia d’amore e vuole rifarsi il seno che negli anni ha perso completamente di tono. Il re del ...

