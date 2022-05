Il rapporto dell’Ue promuove il reddito di cittadinanza. E sul Superbonus spinge l’Italia a interventi strutturali per l’efficienza energetica (Di martedì 24 maggio 2022) Il reddito di cittadinanza “ha aumentato l’adeguatezza del reddito minimo dal 21,9% della soglia di povertà nel 2018 al 90,7% nel 2019?. Ma rischia di vedere ridotto il suo impatto sulla riduzione della povertà per via delle “differenze regionali nel potere d’acquisto” e soprattutto perché restano esclusi dal sussidio molti stranieri e molte famiglie numerose. Mentre in materia di miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili, la politica dell’Italia “dovrebbe essere calibrata per estendersi oltre il periodo di tempo del regime Superbonus“. Chi si aspettava da Bruxelles una serie di critiche al reddito di cittadinanza e al Superbonus 110% è rimasto deluso. Il country report della Commissione Ue, allegato alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Ildi“ha aumentato l’adeguatezza delminimo dal 21,9% della soglia di povertà nel 2018 al 90,7% nel 2019?. Ma rischia di vedere ridotto il suo impatto sulla riduzione della povertà per via delle “differenze regionali nel potere d’acquisto” e soprattutto perché restano esclusi dal sussidio molti stranieri e molte famiglie numerose. Mentre in materia di miglioramento deldegli immobili, la politica del“dovrebbe essere calibrata per estendersi oltre il periodo di tempo del regime“. Chi si aspettava da Bruxelles una serie di critiche aldie al110% è rimasto deluso. Il country report della Commissione Ue, allegato alle ...

