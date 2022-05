Il presidente Aia Trentalange promuove gli arbitri: “Stagione positiva” (Di martedì 24 maggio 2022) “Pensiamo che la Stagione, in particolare la Serie A, ma mi riferisco a tutte le categorie, sia stata positiva dal nostro punto di vista“. Queste le parole di Alfredo Trentalange, presidente Aia, che ha fatto un bilancio della Stagione arbitrale. Questa mattina il numero 1 degli arbitri ha incontrato al Centro tecnico federale di Coverciano a Firenze, Gianluca Rocchi, responsabile Can di serie A e B. “Siamo in un momento di grande cambiamento, stiamo dando fiducia ai giovani, grazie anche al coraggio del designatore”, ha aggiunto Trentalange. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) “Pensiamo che la, in particolare la Serie A, ma mi riferisco a tutte le categorie, sia statadal nostro punto di vista“. Queste le parole di AlfredoAia, che ha fatto un bilancio dellaarbitrale. Questa mattina il numero 1 degliha incontrato al Centro tecnico federale di Coverciano a Firenze, Gianluca Rocchi, responsabile Can di serie A e B. “Siamo in un momento di grande cambiamento, stiamo dando fiducia ai giovani, grazie anche al coraggio del designatore”, ha aggiunto. SportFace.

