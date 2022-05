Il pilota Sebastian Vettel derubato a Barcellona: si lancia all'inseguimento dei ladri in monopattino (Di martedì 24 maggio 2022) Il pilota della Formula 1 Sebastian Vettel è stato derubato del suo zaino e si è lanciato all'inseguimento dei ladri in monopattino. Undicesimo al traguardo nel Gp di Spagna al Montmeló, all'indomani ... Leggi su leggo (Di martedì 24 maggio 2022) Ildella Formula 1è statodel suo zaino e si èto all'deiin. Undicesimo al traguardo nel Gp di Spagna al Montmeló, all'indomani ...

Advertising

infoitsport : Il pilota Sebastian Vettel derubato a Barcellona: si lancia all'inseguimento dei ladri in monopattino - infoitsport : F1, rubato lo zainetto di Sebastian Vettel a Barcellona: il pilota insegue i ladri con il monopattino - infoitsport : Sebastian Vettel rapinato a Barcellona: il pilota di F1 insegue i ladri in monopattino - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Sebastian Vettel rapinato a Barcellona: il pilota di F1 insegue i ladri in monopattino - Marilenapas : RT @SkyTG24: Sebastian Vettel rapinato a Barcellona: il pilota di F1 insegue i ladri in monopattino -