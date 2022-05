Il piano italiano per la pace ha qualche pregio e molti limiti, ma almeno guarda avanti (Di martedì 24 maggio 2022) La pace, come la guerra, è una gara di resistenza. La comunità euroatlantica (Ue e Nato) e le truppe ucraine hanno decisamente dimostrato di poter usare la forza del proprio peso economico e, soprattutto, gli aiuti militari a Kiev. Ma la guerra ha una propria logica, si autoalimenta ed è quasi impossibile controllarne la traiettoria; la pace può essere raggiunta solo quando esiste un piano sensato presentato quando le fazioni maggiormente coinvolte raggiungono uno stato di “mutually hurting stalemate”, uno stallo il cui tributo di soldi, sangue e capitale politico pesa su tutti. Il piano di pace del governo italiano, presentato al Segretario generale delle Nazioni Unite, ha molti meriti e sicuramente rappresenta il programma più dettagliato degli ultimi giorni e ... Leggi su linkiesta (Di martedì 24 maggio 2022) La, come la guerra, è una gara di resistenza. La comunità euroatlantica (Ue e Nato) e le truppe ucraine hanno decisamente dimostrato di poter usare la forza del proprio peso economico e, soprattutto, gli aiuti militari a Kiev. Ma la guerra ha una propria logica, si autoalimenta ed è quasi impossibile controllarne la traiettoria; lapuò essere raggiunta solo quando esiste unsensato presentato quando le fazioni maggiormente coinvolte raggiungono uno stato di “mutually hurting stalemate”, uno stallo il cui tributo di soldi, sangue e capitale politico pesa su tutti. Ildidel governo, presentato al Segretario generale delle Nazioni Unite, hameriti e sicuramente rappresenta il programma più dettagliato degli ultimi giorni e ...

Advertising

petergomezblog : Guerra in Ucraina, diretta – Mosca: “Valutiamo il piano italiano per la pace”. Kiev: “Non negoziamo sulla nostra in… - fattoquotidiano : Mosca: ‘Valutiamo il piano italiano per la pace’. E apre allo scambio di prigionieri - MediasetTgcom24 : La Russia esamina il piano italiano per l'Ucraina #ucraina #russia #mosca #kiev - AndreaMarano11 : ???? ?????????????????? 24????????????2022 La partita per il Donbass si gioca sulla sorte di Severodonetsk assediata dai russi… - Italian : Ucraina: 007 Kiev, Putin scampato ad attentato due mesi fa. Mosca valuta il piano di pace italiano -