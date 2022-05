Il piano di pace italiano bocciato da Mosca | Donbass non tornerà mai all' Ucraina

(Di martedì 24 maggio 2022) Le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk non torneranno mai all': lo ha scritto il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev sul suo canale Telegram. "Le Repubbliche delhanno preso la decisione...

E il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, boccia senza mezzi termini il piano di pace presentato dall'Italia all'Onu. "Un puro un flusso di coscienza privo di contatto con la realtà" e i suoi autori sembrano essersi basati su "giornali provinciali" e "menzogne ucraine".