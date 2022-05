Advertising

corriereadriatico.it

FABRIANO - Tutela del made in Italy, le Fiamme Gialle della Tenenza di Fabriano , hanno individuato e sottoposto a sequestro amministrativo presso una ditta fabrianese undici tonnellate dicontenute in un container proveniente dalla Cina , non in regola con la normativa comunitaria in materia di etichettatura e privo del previsto marchio 'CE'. APPROFONDIMENTI I CONTROLLI La ...Giulianova. Epilogo non lieto per gli atleti giuliesi, in attesa di nuove sfide in. Un finale thrilling regala il nono scudetto di basket in carrozzina a Briantea84 Cantù che ... che sul... Il parquet in arrivo dalla Cina non ha il marchio Ce: la Finanza ne sequestra 11 tonnellate FABRIANO - Tutela del made in Italy, le Fiamme Gialle della Tenenza di Fabriano, hanno individuato e sottoposto a sequestro amministrativo presso una ditta fabrianese undici tonnellate di ...BASKET, NBA - E' ufficialmente iniziata la post season 2021-22, la fase più calda della stagione, quella conclusiva, che porta alla conquista del titolo.