Il Papa ha nominato Zuppi presidente della Cei

(Di martedì 24 maggio 2022) Francesco sceglie il Cardinale Arcivescovo di Bologna come guidaChiesa italiana. Gli altri due nomi indicati dai vescovi erano Lojudice e Raspanti

Advertising

gualtierieurope : Congratulazioni al Cardinale Matteo #Zuppi, Arcivescovo di Bologna, nominato da Papa Francesco nuovo Presidente del… - LetiziaQuintas : RT @Dehoniane: Il card. Matteo Maria #Zuppi è il nuovo presidente della #CEI. Lo ha nominato papa Francesco (@Pontifex_it) scegliendolo t… - lasiciliait : Presidenza Cei, il Papa ha nominato il cardinale Zuppi (nella terna c'era anche Raspanti) - scheerenberger : RT @Tg3web: Papa Francesco ha nominato il cardinale Matteo Maria Zuppi nuovo presidente della Conferenza episcopale italiana. 55 anni, arci… - diocesisulmona : Buon lavoro al Cardinal Zuppi nominato dal #papa nuovo presidente della #CEI. #assembleagenerale -

Francesco hail cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, come nuovo presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei). L'assemblea, entrata oggi nel vivo dei lavori per ...... subito dopo vienevicario del parroco della Basilica romana di Santa Maria in Trastevere, ...Francesco lo nomina alla sede metropolitana di Bologna e il 5 ottobre 2019 lo crea Cardinale ...Papa Francesco ha nominato il cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. A dare l’annuncio ai Vescovi è stato il Card. Gualtiero Bassetti, ...L'Arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Maria Zuppi, è stato nominato da Papa Francesco Presidente della Conferenza Episcopale Italiana ...