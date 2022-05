Il nuovo singolo dei Rammstein è Dicke Ti**en, metal e provocazione da Zeit (testo e traduzione) (Di martedì 24 maggio 2022) Dicke Ti**en è il nuovo singolo dei Rammstein dopo Angst. Con questo brano la band di Till Lindemann continua nella promozione di Zeit, l’attessimo nuovo album in studio che ha siglato il grande ritorno dei boss del tanz-metal che, più di ogni altra band, hanno sdoganato la lingua tedesca nel mondo mainstream. Il nuovo singolo dei Rammstein Dicke Ti**en, come suggerisce il titolo, è un brano provocatorio che coniuga l’immaginario trash alle chitarre distorte e possenti di Richard Kruspe e Paul Landers. Il titolo, infatti, significa “granti te**e” e rappresenta un appuntamento fisso che troviamo in ogni album dei Rammstein. Un esempio è Pu**y, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 24 maggio 2022)è ildeidopo Angst. Con questo brano la band di Till Lindemann continua nella promozione di, l’attessimoalbum in studio che ha siglato il grande ritorno dei boss del tanz-che, più di ogni altra band, hanno sdoganato la lingua tedesca nel mondo mainstream. Ildei, come suggerisce il titolo, è un brano provocatorio che coniuga l’immaginario trash alle chitarre distorte e possenti di Richard Kruspe e Paul Landers. Il titolo, infatti, significa “granti te**e” e rappresenta un appuntamento fisso che troviamo in ogni album dei. Un esempio è Pu**y, ...

