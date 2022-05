Il musicista pedofilo patteggia due anni | percorso terapeutico invece del carcere

Advertising

ANCONA - Due anni di reclusione. È l'esito del patteggiamento varato ieri mattina al gup Francesca De Palma per il 50ennedella Vallesina arrestato lo scorso settembre della Polizia Postale dopo il rinvenimento nel suo pc di migliaia di file pedopornografici . Dopo le manette, l'uomo era finito a Montacuto per ...All'epoca Toni Pagliuca lesse di un orribile stupro da parte di un. Da lì gli vennero in ... Poi era diplomato in composizione e direzione d'orchestra, era uncompleto. Quando ...ANCONA - Due anni di reclusione. È l’esito del patteggiamento varato ieri mattina al gup Francesca De Palma per il 50enne musicista della Vallesina arrestato lo scorso settembre ...