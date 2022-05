Il ministro Garavaglia all’Aquila | ecco quando

(Di martedì 24 maggio 2022) L’AQUILA – Ildel Turismo, Massimo, sarà in visita domani, per la campagna elettorale a sostegno della Lega e del centrodestra del ricandidato sindaco, Pierluigi Bondi, in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno prossimi. Dopo una passeggiata nel centro storico, l’esponente nazionale del Carroccio incontrerà, nel pomeriggio nella sede comunale dell’Assessorato al Turismo, gli operatori del settore alla presenza dell’assessore comunale al ramo, Fabrizia Aquilio, della Lega. L’uomo di governo farà il punto in una conferenza stampa convocata alle 15,30 al Palazzetto dei Nobili. Il 26 maggio alle ore 21, arriverà nel capoluogo di regione il leader nazionale, Matteo Salvini, che alla villa comunale terrà il primo comizio della Lega in questa campagna elettorale. L'articolo L'Opinionista.

