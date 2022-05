Il governo tenta l'estrema mediazione sui balneari: ecco la riformulazione in anteprima (Di martedì 24 maggio 2022) Lo sbraco sperato – sperato, almeno, dai sabotatori del centrodestra – non c’è. Il punto 1 lo specifica: le concessioni balneari «continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023». Il punto 3 definisce anche le eccezioni, ma le definisce in termini assolutamente restrittivi: solo fino al 31 dicembre 2024, ma solo «in presenza di ragioni che impediscano la conclusione della procedura selettiva». eccola, dunque, l’estrema proposta di mediazione redatta dal governo. Ed è su questa che a partire da mezzogiorno i partiti di maggioranza, convocati al Senato dal ministro grillino per i Rapporti col Parlamento, Federico D’Incà, tenteranno di trovare un’intesa. Il tutto, in vista della conferenza dei capigruppo che alle 15, oggi pomeriggio, definirà l’iter di approvazione del ddl Concorrenza nella ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 24 maggio 2022) Lo sbraco sperato – sperato, almeno, dai sabotatori del centrodestra – non c’è. Il punto 1 lo specifica: le concessioni«continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023». Il punto 3 definisce anche le eccezioni, ma le definisce in termini assolutamente restrittivi: solo fino al 31 dicembre 2024, ma solo «in presenza di ragioni che impediscano la conclusione della procedura selettiva».la, dunque, l’proposta diredatta dal. Ed è su questa che a partire da mezzogiorno i partiti di maggioranza, convocati al Senato dal ministro grillino per i Rapporti col Parlamento, Federico D’Incà, tenteranno di trovare un’intesa. Il tutto, in vista della conferenza dei capigruppo che alle 15, oggi pomeriggio, definirà l’iter di approvazione del ddl Concorrenza nella ...

