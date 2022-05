Il Governo fa 'traslocare' il rigassificatore a Boccasette: è guerra fra Porto Viro e Porto Tolle (Di martedì 24 maggio 2022) A spazzare il campo dall'ipotesi di un errore o di un refuso da parte di qualche oscuro funzionario romano, è la nota metodologica allegata al decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ... Leggi su ilgazzettino (Di martedì 24 maggio 2022) A spazzare il campo dall'ipotesi di un errore o di un refuso da parte di qualche oscuro funzionario romano, è la nota metodologica allegata al decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ...

Advertising

Gazzettino : Il Governo fa 'traslocare' il rigassificatore a Boccasette: è guerra fra Porto Viro e Porto Tolle - lauramarrakech : @ladyonorato Ha la libertà di ‘traslocare’ in altri paesi dove il governo deve amarlo per forza!??Russia? Why not? -