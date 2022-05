Il governo ad un passo alla crisi Letta e Salvini litigano su tutto | destino segnato per Draghi

(Di martedì 24 maggio 2022) Un mare in tempesta. Con onde sempre più alte, impetuose. E una barca difficile da controllare. Impossibile da portare, sana e salva, a terra. Ildei Migliori si avvicina speditamente, un giorno dopo l'altro,. Enrico, che vuol ripercorrere le orme di Pier Luigi Bersani durante l'esecutivo guidato da Mario Monti, punta il dito contro Matteo. “Lo dico molto chiaramente: l'opposizione chesta facendo alha superato il limite”.base dello scontro, le richieste della Troika sui balneari e sull'approvazione, senza ulteriori rinvii, della direttiva Bolkestein. Una riforma considerata, insieme a quella del catasto, fondamentale per ottenere i soldi del Pnrr. “Penso che questa vicenda va chiarita, va ...

Advertising

FabrizioTaff : @gparagone Bravissimo Paragone , ancora un passo verso la riconferma del PD e M5s al governo , perchè conviene semp… - Giusepp58339387 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Checché ne dica Salvini, che continua a mantenere a galla questo governo, credo che… - ErreMiceli : RT @AssoNavigator: La possibilità di essere impiegati anche per le attività connesse all'attuazione del programma GOL è un passo avanti del… - AMagnifico1 : Notizie della settimana; La legge salvamare un passo avanti, Finlandia e Svezia svolta storica, dal governo pieno s… - Carlo96446381 : @GandolfoDomini1 E come mai l'esercito di uno Stato così ricco ed avanzato fu sbaragliato da 1000 soldati volentero… -

Fondazione Openpolis

Dei mostri di cemento che rispecchiano la visione dell'abitare promossa dale trasformata ... "Di questofiniremo con il mangiare mattoni". ©Il 5 aprile ilha perso la maggioranza parlamentare, e la scorsa settimana l'ex premier ... Il presidente, Gotabaya Rajapaksa, rifiuta invece di fare unindietro. Secondo il 20mo ... Gli open data del governo sul Pnrr, un passo avanti ma ancora non basta Il Governo dei Migliori si avvicina speditamente ... lavoriamo per la pace in Ucraina e per la pace fiscale in Italia. Intanto Letta e il Pd passano il tempo proponendo ius soli, ddl Zan e cambio ...Le immagini raccolte dai satelliti spia americani a partire dagli anni Sessanta, e ora declassificate dal governo, possono essere usate per ricostruire i paesaggi del passato (ANSA) ...