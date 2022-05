Il gender reveal è il party del disagio (Di martedì 24 maggio 2022) Dagli Stati Uniti non importiamo solo serie televisive di successo e teorie cospirazionistiche, ma anche tutte le più improbabili celebrazioni ridicole che devono sorbirsi gli amici e i conoscenti delle donne in gravidanza. Negli anni siamo passati dalla “torta partoritrice” per annunciare alle amiche la gravidanza (cercatevele su Google immagini, roba da film di Dario Argento) al più recente “gender reveal”, party che prevede l’annuncio alla collettività del sesso del nascituro. Nella migliore delle ipotesi al gender reveal partecipano solo i parenti e amici stretti, con un annuncio via whatsapp oppure con una cartolina,nella peggiore si ritiene che l’intero quartiere debba essere informato della bella novella. Pateticismi da universo alternativo distopico che ci impongono un’unica domanda: perché? ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Dagli Stati Uniti non importiamo solo serie televisive di successo e teorie cospirazionistiche, ma anche tutte le più improbabili celebrazioni ridicole che devono sorbirsi gli amici e i conoscenti delle donne in gravidanza. Negli anni siamo passati dalla “torta partoritrice” per annunciare alle amiche la gravidanza (cercatevele su Google immagini, roba da film di Dario Argento) al più recente “”,che prevede l’annuncio alla collettività del sesso del nascituro. Nella migliore delle ipotesi alpartecipano solo i parenti e amici stretti, con un annuncio via whatsapp oppure con una cartolina,nella peggiore si ritiene che l’intero quartiere debba essere informato della bella novella. Pateticismi da universo alternativo distopico che ci impongono un’unica domanda: perché? ...

