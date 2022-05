Il finto problema delle truffe assicurative

Leggi su leggioggi

(Di martedì 24 maggio 2022) Torniamo a parlare delfrodi. Anzi dell’inconsistente, direi quasi inesistentefrodi. Non passa giorno in cui le compagnienon gridino allo scandalo, vero male del mondo, per giustificare i rincari dei premi, i risarcimenti al ribasso, i tempi biblici di attesa per ottenere il ristoro per un danno subìto, la disparità di trattamento economico tra assicurati residenti nel nord Italia e nel sud e via dicendo: di fatto ogni inefficienza del sistema assicurativo e liquidativo italiano, in un modo o in un altro, sarebbe dovuto ai soliti “furbetti” che incassano risarcimenti non dovuti per sinistri fasulli. Eppure, da quanto emerge negli ultimi dati pubblicati ...