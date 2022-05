Il Cremlino "corregge" Medvedev: la strategia russa sul piano di pace dell'Italia. Continua l'avanzata nel Donbass (Di martedì 24 maggio 2022) Il 'no' del falco e la posizione più 'morbida' del Cremlino. Il piano di pace proposto dall'Italia per mettere fine al conflitto in Ucraina Continua a tenere banco anche dalle parti di Mosca. A bocciare l'idea senza possibilità di appello è Dmitri Medvedev, vice presidente del Consiglio di sicurezza ed ex presidente russo vicinissimo a Vladimir Putin. E' basato su fake di Kiev - dice - andrebbe bene se si trattasse di preparare opzioni che almeno in qualche modo tengano conto della realtà ma questo è solo un puro flusso di coscienza". Il piano prevede, sotto la supervisione di un Gruppo internazionale di facilitazione il cessate il fuoco, la possibile neutralità dell'Ucraina, le questioni territoriali - in particolare Crimea e ... Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Il 'no' del falco e la posizione più 'morbida' del. Ildiproposto dall'per mettere fine al conflitto in Ucrainaa tenere banco anche dalle parti di Mosca. A bocciare l'idea senza possibilità di appello è Dmitri, vice presidente del Consiglio di sicurezza ed ex presidente russo vicinissimo a Vladimir Putin. E' basato su fake di Kiev - dice - andrebbe bene se si trattasse di preparare opzioni che almeno in qualche modo tengano contoa realtà ma questo è solo un puro flusso di coscienza". Ilprevede, sotto la supervisione di un Gruppo internazionale di facilitazione il cessate il fuoco, la possibile neutralità'Ucraina, le questioni territoriali - in particolare Crimea e ...

