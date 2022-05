Il CorMez su Spalletti: la qualificazione Champions è sua. È finito nel tritacarne per aver alzato l’asticella (Di martedì 24 maggio 2022) Il Corriere del Mezzogiorno dà i voti alla stagione del Napoli giudicando ogni reparto della squadra a campionato finito con la qualificazione per la prossima Champions. Al tecnico, Luciano Spalletti, il quotidiano assegna un 8, dando a lui tutto il merito per l’obiettivo raggiunto. “Luciano Spalletti è stato il timoniere che ha navigato in acque favorevoli (10 risultati utili consecutivi a inizio stagione) e sterzato, assecondando l’onda anomala, quando il Napoli è uscito sconfitto dal campo contro squadre inferiori dal punto di vista tecnico. Spalletti ha comunicato in maniera seria e anche veritiera, forse fin troppo, quando ha creduto che il sogno scudetto si potesse realizzare, ed è finito nel tritacarne per aver ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 maggio 2022) Il Corriere del Mezzogiorno dà i voti alla stagione del Napoli giudicando ogni reparto della squadra a campionatocon laper la prossima. Al tecnico, Luciano, il quotidiano assegna un 8, dando a lui tutto il merito per l’obiettivo raggiunto. “Lucianoè stato il timoniere che ha navigato in acque favorevoli (10 risultati utili consecutivi a inizio stagione) e sterzato, assecondando l’onda anomala, quando il Napoli è uscito sconfitto dal campo contro squadre inferiori dal punto di vista tecnico.ha comunicato in maniera seria e anche veritiera, forse fin troppo, quando ha creduto che il sogno scudetto si potesse realizzare, ed ènelper...

