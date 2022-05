Il coinquilino di merda: come riconoscerlo (Di martedì 24 maggio 2022) Riconoscere un coinquilino di merda è piuttosto facile ma, nel caso in cui avessi qualche dubbio, ecco alcune caratteristiche che lo rendono inconfondibile Leggi su vanityfair (Di martedì 24 maggio 2022) Riconoscere undiè piuttosto facile ma, nel caso in cui avessi qualche dubbio, ecco alcune caratteristiche che lo rendono inconfondibile

Advertising

zzampaa : Vorrei capire che cazzo di problemi ha il mio coinquilino di merda che chiude le finestre in giro per casa - ewbarb : Figura di merda senza contesto:ho aperto la porta del mio coinquilino senza bussare. Voglio morire. - them_rip : Mannaia la Madonna puttana Un mio coinquilino Negli ultimi 3 giorni ha Continuato a staccare il mio cavo ethernet d… - rocselli : Non me ne frega un cazzo degli altri stati dei musulmani… È come se dicessi …non deve accadere più che il mio coin… -