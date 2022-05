Il cardinale Matteo Zuppi è il nuovo presidente della Cei | Una lunga esperienza tra i più poveri e gli ultimi

Advertising

AndreaOrlandosp : Congratulazioni e buon lavoro al Cardinale Matteo Zuppi. La sua sensibilità sociale e la sua esperienza saranno un… - Agenzia_Ansa : Papa Francesco ha nominato il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, Presidente della Conferenza Epi… - TeresaBellanova : Auguri di buon lavoro al cardinale Matteo Zuppi, da oggi nuovo presidente della Cei. Un uomo da sempre impegnato n… - AmorosoCisl : RT @Cisl_ER: 'Personalità di grande spessore e umanità, vicino e premuroso verso i più fragili e bisognosi, è stato sempre un costante e pr… - Ultron65 : RT @SecolodItalia1: Il Papa ha scelto: è il cardinale Matteo Zuppi il nuovo presidente della Cei: chi è il successore di Bassetti https://t… -

ROMA. I vescovi italiani hanno un nuovo capo. Papa Francesco ha nominato ilMaria Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei). A dare l'annuncio ai presuli è stato il suo predecessore, ilGualtiero Bassetti, ...Il cardinalMaria Zuppi è il nuovo presidente della Conferenza episcopale italiana ma il porporato ... Francesco sceglie ilZuppi: chi è il "progressista" che guiderà la CeiPapa Francesco ha scelto il cardinale Matteo Zuppi quale nuovo presidente della Cei. Succede al cardinale Gualtiero Bassetti ...«Questa scelta del Papa indica una via molto importante: l'essere pacificatori. È un tema centrale a tutti i livelli, non sarà più come prima, c’è un cambio di civiltà. Il tema della non violenza non ...