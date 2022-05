Il cardinale Matteo Zuppi è il nuovo presidente della Cei

(Di martedì 24 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Papa Francesco ha nominato ilMaria, arcivescovo di Bologna,Conferenza Episcopale Italiana. A dare l’annuncio ai vescovi è stato ilGualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-CittàPieve, che ha dato letturacomunicazione del Santo Padre. I vescovi riuniti per la loro 76^ Assemblea Generale avevano proceduto all’elezioneterna per la nomina del, secondo quanto previsto dallo Statuto.-foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

