Il Barça pronto a cedere il Licensing a Investindustrial (Di martedì 24 maggio 2022) Non soltanto un accordo con CVC e Goldman Sachs da 900 milioni di euro complessivi. Il Barcellona è al lavoro anche per cedere il 49% della controllata Barça Licensing e Merchandising (BLM), che gestisce le attività nel merchandising, nel digitale e nell’academy, ad un consorzio formato da Investindustrial e Fanatics. Investindustrial è stata fondata nel L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 24 maggio 2022) Non soltanto un accordo con CVC e Goldman Sachs da 900 milioni di euro complessivi. Il Barcellona è al lavoro anche peril 49% della controllatae Merchandising (BLM), che gestisce le attività nel merchandising, nel digitale e nell’academy, ad un consorzio formato dae Fanatics.è stata fondata nel L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Il Barça pronto a cede il Licensing a Investindustrial: Non soltanto un accordo con CVC e Goldman… - Kobe_barca : RT @marcoconterio: ?? ??? Nel giorno decisivo per le sorti del campionato, il #Milan è comunque pronto a chiudere per Renato Sanches ???? dal #… - Whiskey_Room_ : Anche ad occhi chiusi, può sentire la rabbia che si accumula in lui, e quando apre gli occhi, è pronto a gridare al… - auleia1 : RT @steal61: @Andyesti @bruttocoso @elio_vito @GiuseppeConteIT @GiorgiaMeloni Ma a me sale una carogna che non ti dico Guarda che pigliacul… - steal61 : @Andyesti @bruttocoso @elio_vito @GiuseppeConteIT @GiorgiaMeloni Ma a me sale una carogna che non ti dico Guarda ch… -

La clausola di Gavi spaventa il Barcellona: il piano per non perderlo Commenta per primo Ormai definito il rinnovo di Sergi Roberto che dovrebbe firmare nei prossimi giorni, il Barcellona è pronto a fare all in per il prolungamento di Gavi . Il quotidiano spagnolo Sport fa sapere che la clausola di 50 milioni spaventa il Barca che ha paura di perderlo, per questo vorrebbe ridiscutere il ... SBK Estoril, Razgatlioglu: "Negli ultimi giri di Gara 2 stavo guardando la corsa" - News Ecco come e perché Toprak lo abbia esibito: " Costantemente mi alleno per essere pronto a queste manovre. In Turchia, nella pista di Kenan Sofuoglu, facciamo giri ed esercizi uitili proprio al ... La Repubblica Commenta per primo Ormai definito il rinnovo di Sergi Roberto che dovrebbe firmare nei prossimi giorni, il Barcellona èa fare all in per il prolungamento di Gavi . Il quotidiano spagnolo Sport fa sapere che la clausola di 50 milioni spaventa il Barca che ha paura di perderlo, per questo vorrebbe ridiscutere il ...Ecco come e perché Toprak lo abbia esibito: " Costantemente mi alleno per esserea queste manovre. In Turchia, nella pista di Kenan Sofuoglu, facciamo giri ed esercizi uitili proprio al ... Bari, riparte il cantiere del Villaggio dell'accoglienza Agebeo per le famiglie dei bimbi oncologici. Sarà pronto nel 2023