Iervolino, tra i sogni Cavani e Arnautovic ci sono Nicola e Sabatini da convincere (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Smaltita, almeno in parte, la sbornia per una salvezza ottenuta al cardiopalma, il presidente Danilo Iervolino parla del futuro della sua Salernitana. Il numero uno granata sogna grandi colpi per la squadra del prossimo anno, ma ci sono da sciogliere prima di tutto i dubbi legati a Walter Sabatini e Davide Nicola. Direttore sportivo e allenatore, artefici della salvezza del cavalluccio marino, incontreranno il presidente nei prossimi giorni, come ammesso dallo stesso Iervolino in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Salvezza – Straordinaria. E’ un’impresa storica che a Salerno non ha precedenti. E poi c’è stato l’incredibile epilogo, la magia della curva con la splendida coreografia, il tifo incessante anche sullo 0-4. La Salernitana merita la A ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Smaltita, almeno in parte, la sbornia per una salvezza ottenuta al cardiopalma, il presidente Daniloparla del futuro della sua Salernitana. Il numero uno granata sogna grandi colpi per la squadra del prossimo anno, ma cida sciogliere prima di tutto i dubbi legati a Waltere Davide. Direttore sportivo e allenatore, artefici della salvezza del cavalluccio marino, incontreranno il presidente nei prossimi giorni, come ammesso dallo stessoin un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Salvezza – Straordinaria. E’ un’impresa storica che a Salerno non ha precedenti. E poi c’è stato l’incredibile epilogo, la magia della curva con la splendida coreografia, il tifo incessante anche sullo 0-4. La Salernitana merita la A ...

Advertising

iervolino_m : RT @ReRebaudengo: Sui territori si costruisce indipendenza energetica Imprese pronte a accelerare #rinnovabili Regioni hanno compito fondam… - iervolino_m : RT @E_Futura: #Rinnovabili, sfida per Regioni Ma anche enorme opportunità! 26 maggio saremo a evento @Radicali - SportdelSud : ???? Il presidente della #Salernitana, ha parlato della salvezza raggiunta, dei programmi per la prossima stagione e… - takethedate : RT @E_Futura: #Rinnovabili, sfida per Regioni Ma anche enorme opportunità! 26 maggio saremo a evento @Radicali - ReRebaudengo : RT @E_Futura: #Rinnovabili, sfida per Regioni Ma anche enorme opportunità! 26 maggio saremo a evento @Radicali -