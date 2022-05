Iervolino | «Spero che Nicola e Sabatini rimangano Il sogno è prendere Cavani e Arnautovic»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 24 maggio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista il presidente della Salernitana, Danilo. La squadra campana resterà ancora in Serie A, ha guadagnato la salvezza all’ultima giornata di campionato grazie al pareggio del Cagliari. «È un’impresa storica che a Salerno non ha precedenti. E poi c’è stato l’incredibile epilogo, la magia della curva con la splendida coreografia, il tifo incessante anche sullo 0-4. La Salernitana merita la A soprattutto per il suo pubblico, sempre caloroso e mai polemico». Sul campo la squadra è stata battuta dall’Udinese. «Abbiamo iniziato male e subito dopo il primo gol dell’Udinese ero addolorato perché si vedeva la tensione nei ragazzi. L’Udinese ha onorato la maglia giocando una partita straordinaria: applausi a loro e al Venezia, che hanno mostrato il calcio puro e autentico». Parla del futuro: primo obiettivo rinforzare la rosa. «Il mercato ...