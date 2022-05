Ida Platano manda a quel paese Riccardo | Maria se la ride e lo show va avanti

(Di martedì 24 maggio 2022) Vi avevamo detto che le puntate di Uomini e Donne in onda in questi giorni sarebbero state un tantino surreali e certamente, seguendo anchela di oggi, avrete capito il motivo. Tutto è iniziato da una canzone, come ha sottolineato, pensate se non ci fosse stata la scelta del consulente musicale, loregalato dae Ida in queste due puntate, non ci sarebbe stato. Fai rumore di Diodato ha scatenato sentimenti, emozioni e alla fine anche parolacce. Già perchè Ida, dopo aver vistoin lacrime, si aspettava ben altro. Dopo avergli sussurrato che non è mai troppo tardi, che c’è tempo per tutto e tutti, la parrucchiera sperava che anche, smosso dasentimento che forse sperava esistesse ancora, si lasciasse andare. Senza le solite ...

barbyba75 : RT @Sandra_SheMoves: Cmq Ida Platano >>> Alex Belli. #uominiedonne - mazzeoitnb : 'allora vai a fare in culo' -Ida Platano, poeta, 2022 #uominiedonne - favxange : RT @mrprovacitu: David di Donatello a Ida Platano #uominiedonne - Sandra_SheMoves : Cmq Ida Platano >>> Alex Belli. #uominiedonne - VittorioMastro8 : RT @mrprovacitu: David di Donatello a Ida Platano #uominiedonne -

