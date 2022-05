I soldati del battaglione Azov sono ancora nel Donbass: «Non hanno subito violenze finora». La moglie del comandante: «Mi ha detto che sta bene» (Di martedì 24 maggio 2022) Sarebbero detenuto in condizioni «soddisfacenti» i soldati del battaglione Azov, fatti prigionieri dall’esercito russo dopo la resa di quattro giorni fa nell’acciaieria di Azovstal a Mariupol dopo tre mesi di resistenza. A riferirlo al Guardian è stata Kateryna Prokopenko, la moglie del comandante del battaglione, Denys Prokopenko, che ha potuto chiamarla per una breve telefonata. «Ha detto che sta “bene” e mi ha chiesto come stavo – ha spiegato Kateryna Prokopenko – Ho sentito da altre fonti che le condizioni sono più o meno soddisfacenti». I soldati sarebbero sotto osservazione anche del personale dell’Onu e della Croce Rossa, secondo il racconto della donna: «Vengono nutriti, ricevono acqua. Le ... Leggi su open.online (Di martedì 24 maggio 2022) Sarebbero detenuto in condizioni «soddisfacenti» idel, fatti prigionieri dall’esercito russo dopo la resa di quattro giorni fa nell’acciaieria distal a Mariupol dopo tre mesi di resistenza. A riferirlo al Guardian è stata Kateryna Prokopenko, ladeldel, Denys Prokopenko, che ha potuto chiamarla per una breve telefonata. «Hache sta “” e mi ha chiesto come stavo – ha spiegato Kateryna Prokopenko – Ho sentito da altre fonti che le condizionipiù o meno soddisfacenti». Isarebbero sotto osservazione anche del personale dell’Onu e della Croce Rossa, secondo il racconto della donna: «Vengono nutriti, ricevono acqua. Le ...

