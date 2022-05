(Di martedì 24 maggio 2022) “Sei venuto col gommone”, “Ti rimandiamo a casa tua”, e altri insulti a sfondo razzista:Jebali, lo22enne bersagliato dalla curva della Lazio durante la partita contro il Verona, ha deciso di denunciare il sente tifoso biancoazzurro che lo ha filmato con lo smartphone mentre dava sfogo a tutta la sua xenofobia. “È successo principalmente quandopassati i giocatori della Lazio a fine partita per salutare i tifosi, alzo gli occhi verso i distinti e questo qua mi inizia a insultare. Io midetto “ma ce l’ha con me?”, stavo lì cercando di capire e vedo che mi fa con la mano “vieni qua”, e mi inizia a sputare”, ha raccontato la vittima a Radio Capital. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Radio Capital Italy ...

Advertising

Tommasolabate : L’inchiesta va aperta su quei criminali razzisti dell’Olimpico che hanno preso di mira lo steward della Lazio. La… - Piu_Europa : Lo hanno insultato e minacciato. Gli hanno urlato contro offese di ogni tipo. E infine, non contenti, gli hanno per… - SkySport : L'incredibile episodio è avvenuto durante l'ultima gara della stagione all’Olimpico. I responsabili dei cori discri… - neXtquotidiano : “I razzisti sono ovunque, ma siamo nel 2022, non nel 1940”, dice #Amin, lo #steward insultato all’Olimpico - alerandi1 : RT @Tommasolabate: L’inchiesta va aperta su quei criminali razzisti dell’Olimpico che hanno preso di mira lo steward della Lazio. La procu… -

Un gesto goliardico secondo il ragazzo, le cui scuse nonstate però accettate da Jorit. Nel ... commentando a suon di stereotipicontro gli afroamericani'. ...... ha definito i Rom "animali" e ha usato epitetiper descrivere i neri", nonché Jack ... ricordo che è una pagliacciata in cuimorte cinque persone). Intendiamoci bene. È indiscutibile che ...Le scuse del 17enne, un rappresentante d'istituto del liceo Buchner di Ischia, non sono state accettate dallo street artist ...Sabato al termine della sfida Atletico Lodigiani-Atletico Zagarolo 2020 un giocatore ospite è scoppiato in lacrime dopo essere stato offeso da un avversario. La società di casa si scusa e annuncia pro ...