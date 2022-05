I quattro atleti disabili boccati per dieci ore sul treno Roma-Lecce (senza nemmeno l’aria condizionata) (Di martedì 24 maggio 2022) Un viaggio in treno durato dieci ore, in una carrozza senza elettricità e senza accesso ai bagni. È l’odissea di quattro atleti con disabilità, bloccati sull’Intercity Roma-Lecce per un guasto tecnico del convoglio. I ragazzi dell’A.S.D. LUPUS 2014 stavano tornando a casa, la sera del 22 maggio, dopo aver partecipato alle gare di boccia paralimpica a Roma. L’intercity 8815 sul quale viaggiavano ha subito un guasto tecnico che ha costretto il convoglio a fermarsi per ben tre volte lungo la tratta Roma/Lecce. Nella stazione di Fasano, dove il treno è stato fermo per più di due ore, la situazione si era fatta talmente insostenibile che, su richiesta della responsabile ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Un viaggio induratoore, in una carrozzaelettricità eaccesso ai bagni. È l’odissea dicontà, bloccati sull’Intercityper un guasto tecnico del convoglio. I ragazzi dell’A.S.D. LUPUS 2014 stavano tornando a casa, la sera del 22 maggio, dopo aver partecipato alle gare di boccia paralimpica a. L’intercity 8815 sul quale viaggiavano ha subito un guasto tecnico che ha costretto il convoglio a fermarsi per ben tre volte lungo la tratta. Nella stazione di Fasano, dove ilè stato fermo per più di due ore, la situazione si era fatta talmente insostenibile che, su richiesta della responsabile ...

Advertising

neXtquotidiano : I quattro atleti disabili boccati per dieci ore sul #treno #Roma-#Lecce (senza nemmeno l’aria condizionata) - newsbiella : Cintura e buone posizioni a Volvic per i quattro atleti della Pugilistica Biella Boxe - PippoFilippo : Quattro giornate di sport, 330 atleti in gara e la Junior Calendasco 2015 ASD prima classificata!?????? Si è chiusa i… - PressMareItalia : Decisi con ulteriori quattro #regate slalom i primi dieci atleti, che domenica si confronteranno nelle finalissime… - siciliafita : RT @taekwondofita: ?? European Taekwondo Championships Manchester 2022 ???? Di seguito pubblichiamo i RISULTATI della prima giornata con in ga… -