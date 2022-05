I problemi climatici e la nostra incapacità di vedere nel lungo periodo (Di martedì 24 maggio 2022) La saggezza popolare ripete da secoli l’adagio: meglio un uovo oggi che una gallina domani… E? il design della versione attuale dei cervelli di Sapiens a offrire la migliore spiegazione di questo modo di pensare. Gli uomini delle caverne, all’interno di comunita? di cacciatori e raccoglitori, avevano una sola preoccupazione fondamentale: cercare qualcosa da mettere sotto i denti per sopravvivere fino all’indomani. Di fronte a un input cosi? stringente, non c’era molto spazio per la pianificazione a lungo termine. Anche a distanza di milioni di anni, come conseguenza di questa componente del progetto originario, vediamo molto chiaramente cio? che accade ora (o nell’arco temporale che consideriamo come ora) mentre facciamo piu? fatica quando si tratta di azioni relative a un futuro percepito come lontano. Uno dei fattori per cui ci affanniamo a resistere alla tentazione ... Leggi su linkiesta (Di martedì 24 maggio 2022) La saggezza popolare ripete da secoli l’adagio: meglio un uovo oggi che una gallina domani… E? il design della versione attuale dei cervelli di Sapiens a offrire la migliore spiegazione di questo modo di pensare. Gli uomini delle caverne, all’interno di comunita? di cacciatori e raccoglitori, avevano una sola preoccupazione fondamentale: cercare qualcosa da mettere sotto i denti per sopravvivere fino all’indomani. Di fronte a un input cosi? stringente, non c’era molto spazio per la pianificazione atermine. Anche a distanza di milioni di anni, come conseguenza di questa componente del progetto originario, vediamo molto chiaramente cio? che accade ora (o nell’arco temporale che consideriamo come ora) mentre facciamo piu? fatica quando si tratta di azioni relative a un futuro percepito come lontano. Uno dei fattori per cui ci affanniamo a resistere alla tentazione ...

