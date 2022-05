I cani della Muratella sono al sicuro? La morte di Rocky pretende chiarezza (Di martedì 24 maggio 2022) Quarta morte sospetta al canile della Muratella. Ha sofferto molto Rocky, un cane epilettico del canile comunale, prima di ritrovare per sempre la pace in una stanza della terapia intensiva di una nota clinica veterinaria privata romana, dove era stato ricoverato d’urgenza a seguito di una terribile crisi. Una crisi, molto probabilmente dovuta a un improvviso cambio di terapia. La stessa che Rocky seguiva dal momento del suo ingresso a Muratella, nel 2019, non andava più bene, secondo il nuovo responsabile del servizio veterinario che dovrebbe occuparsi della salute degli animali ospitati nelle strutture comunali. Rocky e gli altri, quattro cani di Muratella ... Leggi su tuacitymag (Di martedì 24 maggio 2022) Quartasospetta alle. Ha sofferto molto, un cane epilettico delle comunale, prima di ritrovare per sempre la pace in una stanzaterapia intensiva di una nota clinica veterinaria privata romana, dove era stato ricoverato d’urgenza a seguito di una terribile crisi. Una crisi, molto probabilmente dovuta a un improvviso cambio di terapia. La stessa cheseguiva dal momento del suo ingresso a, nel 2019, non andava più bene, secondo il nuovo responsabile del servizio veterinario che dovrebbe occuparsisalute degli animali ospitati nelle strutture comunali.e gli altri, quattrodi...

