Advertising

lifestyleblogit : Hyundai Transys espone il design circolare ed ecologico del Future Mobility Seat Concept alla Settimana del Design… -

Benzinga Italia

Il concept di seduta per la mobilità futura diriflette il nuovo orientamento verso il design sostenibile. In occasione di Lineapelle 2022,ha svelato un concept di seduta per la mobilità futura, con pelle ...Riflettori accessi, con un grande livello di interazione e condivisione social, per il progetto Shift to Regenative Mobility , frutto di 2 anni di collaborazione tra Lineapelle ee ... Hyundai Transys espone il design circolare ed ecologico del Future Mobility Seat Concept alla Settimana del Design di Milano Hyundai Transys, the global auto parts manufacturer and Hyundai Motor Group affiliate, will display its innovative future mobility seat concept at Spazio Lineapelle at Palazzo Gorani during Milan ...(Adnkronos) – SEOUL, 24 maggio 2022 /PRNewswire/ — Hyundai Transys, produttore globale di componenti per auto e affiliato di Hyundai Motor Group, esporrà il suo innovativo concetto di sedile per la ...