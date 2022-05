Horeca | convegno di Confesercenti | Quota del reddito di cittadinanza all’impresa per far assumere il lavoratore

(Di martedì 24 maggio 2022) L’impegno diCampania per sostenere le proprie imprese non termina mai. Questa mattina, nell’ambito del “5° Salone Internazionale della Pizza” in programma da ieri e sino a domani presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, si è tenuto il, organizzato da, dal titolo “Gli incentiviper il settore Ho.Re.Ca.”, presso la sala convegni del “Tutto Pizza Expo”. Hanno discusso sul tema Vincenzo Schiavo, presidente diCampania, Raffaele Biglietto, direttore di “Tuttopizza”, Marco D’Onofrio, direttore generale “Cassa del Microcredito”, Alberto Bertamino, direttore commerciale “Time Vision”, Fabiana Bonanno, agente “Sara Assicurazioni” e Francesco Abbate, co-founder “Effatta”. Ha moderato ilPasquale Limatola, coordinatore di ...

