Hockey ghiaccio, Mondiali 2022: Finlandia sul velluto, Svizzera batte anche la Germania (Di martedì 24 maggio 2022) I risultati della settima e ultima giornata della prima fase dei Mondiali 2022 di Hockey sul ghiaccio. La Svizzera vince di misura lo scontro diretto contro la Germania, ribadendo la propria supremazie nel gruppo A: 4-3 il risultato finale dopo gli shootout. Nel gruppo B, nessun problema per la Finlandia, che batte con un comodo 3-0 la Repubblica Ceca. Risultati rotondi per Slovacchia e Canada, che battono per 7-1 rispettivamente Danimarca e Francia, mentre la Svezia batte di misura la Danimarca. Infine, successo per 4-2 degli Stati Uniti sulla Norvegia. Ora un giorno di pausa e poi giovedì 26 maggio il via alla fase ad eliminazione diretta dai quarti di finale. RISULTATI e CLASSIFICHE SportFace.

