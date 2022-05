(Di martedì 24 maggio 2022) Glicompleti della sfida tra Novake Yoshihito, valevole per il primo turno del tabellone principale del. Confronto terminato 6-3, 6-1, 6-0 in favore del numero uno al mondo, mai seriamente in difficoltà contro il nipponico e in generale dominatore in ogni zona del campo; non solo un’ottima resa con la prima in campo, ma in generale un rendimento elevatissimo qualitativamente e quantitativamente con i due fondamentali cruciali del tennis da fondo.si è anche divertito con varie discese a rete efficaci e con recuperi difensivi che hanno esaltato il suo gioco; il tutto regalandosi l’accesso al secondo turno in ultima istanza. Di seguito ildei migliori momenti del match tra il campione ...

In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e highlights relativamente alla partita tra il serbo Djokovic e il giapponese Nishioka. SEGUI LA DIRETTA HIGHLIGHTS Djokovic-Nishioka 6-3, 6-1, 6-0: Roland Garros 2022 (VIDEO) Fresh from his Italian Open victory without dropping a set eight days ago, the defending champion Novak Djokovic broke Nishioka, who deployed a risky strategy of playing tight angles from the start. Top-seeded Novak Djokovic began his title defense at the 2022 French Open with a straight-sets win over Yoshihito Nishioka on Monday.