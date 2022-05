Hamsik: “A Napoli ero felice, il campionato dei 91 punti è una amarezza che mi porto dentro” (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Io a Napoli ero felice, con gli amici, la mia famiglia, sul campo di calcio, con i tifosi”. Così Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, in un’intervista rilasciata al quotidiano ‘Il Mattino’. “Sennò non avrei rinnovato per cinque volte, sapendo pure che avevo tante altre offerte per poter cambiare. Abbiamo riportato tutti insieme il Napoli tra le grandi. E sono rimasto tutto questo tempo perché non c’è stato un solo giorno in cui non ci fosse qualcosa che mi regalasse un sorriso”. A cosa ripensa di più dell’esperienza calcistica al Napoli? “Il campionato dei 91 punti. È ancora una amarezza che mi porto dentro, che mi fa male quando ci ripenso. E mi capita di ripensarci. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Io aero, con gli amici, la mia famiglia, sul campo di calcio, con i tifosi”. Così Marek, ex capitano del, in un’intervista rilasciata al quotidiano ‘Il Mattino’. “Sennò non avrei rinnovato per cinque volte, sapendo pure che avevo tante altre offerte per poter cambiare. Abbiamo riportato tutti insieme iltra le grandi. E sono rimasto tutto questo tempo perché non c’è stato un solo giorno in cui non ci fosse qualcosa che mi regalasse un sorriso”. A cosa ripensa di più dell’esperienza calcistica al? “Ildei 91. È ancora unache mi, che mi fa male quando ci ripenso. E mi capita di ripensarci. ...

