“Hai finito di mentire” Isola dei Famosi | Vladimir Luxuria accusa Estefania Bernal | spuntano prove

(Di martedì 24 maggio 2022)deicriticae Roger Balduino. Una puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri e che ha portato a veri stravolgimenti. Davanti alla notizia del prolungamento del gioco Blind, Licia, Alessandro Guendalina hanno deciso di abbandonare il gioco. Licia per motivi di lavoro: “Ho preso altri impegni lavorativi che devo rispettare”. Per Blind: “Ho dei problemi personali molto importanti da risolvere, non posso prolungarmi più di questo”. Poi a parlare è stata Guendalina Tavassi. “Io ho deciso che lascio, torno a casa dai miei figli – ha spiegato l’ex gieffina -. Mi viene da piangere veramente, vi ringrazio per l’opportunità che mi avete dato, è un’esperienza che porterò per sempre nel cuore. Oggi per me era la finale, ho delle ...