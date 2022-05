“Ha avuto un infarto fulminante” | Antonella Clerici sconvolta dalla notizia in diretta | cos’è successo

(Di martedì 24 maggio 2022) Unaterribile perinTV. La nota conduttrice ha ricevuto l’informazione mentre era nel suo programma Non poteva essercipiù scioccante inquest’oggi per. La nota ed apprezzata conduttrice televisiva ha fatto fatica a proseguire con lucidità il suo programma È sempre mezzogiorno. Ogni mattina, durante la L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

sabrimaggioni : @Giovanni7769 @PaolaSimonin L’oculista le ha chiesto se aveva avuto un ictus o un infarto Naturalmente non ha fatto… - eugeniO__O : Ho avuto un infarto, non lo nego?? #jeru - aredheI_ : @wtbnancy ho avuto un infarto - fashi0nloverb0y : @starlightmesss si. ma ho comunque avuto un infarto. - Lachibolala124 : @decalcomaria MAMMA MIA IO AVREI AVUTO UN INFARTO -

' La mia cagnolina è morta - ha detto subito la telespettatrice - È successo il 17 febbraio scorso, haunfulminante . Guarda, sono davvero disperata'. "È morta". Il dramma che colpisce ...'Haunfulminante', Antonella Clerici lasciata senza parole dalla telespettatrice 'E' successo il 17 febbraio scorso' ha specificato successivamente la telespettatrice di E' sempre ...Una notizia terribile per Antonella Clerici in diretta TV. La nota conduttrice ha ricevuto l'informazione mentre era nel suo programma ...Bey, nato nel 1945 è morto, probabilmente per un infarto, domenica 22 maggio (ma la notizia è stata ... Le teorizzazioni di Hakim Bey hanno inoltre contribuito alla creazione di nuove comuni e altre ...