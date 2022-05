Guillermo del Toro: "L'attuale situazione del cinema è insostenibile" (Di martedì 24 maggio 2022) Guillermo del Toro ha parlato della situazione del cinema spiegando che i cambiamenti avvengono in fretta. Guillermo del Toro ha dichiarato che la situazione del cinema contemporaneo è insostenibile dopo i problemi aumentati dalla pandemia e il dominio dello streaming. Il regista ha inoltre espresso il suo dispiacere per la scomparsa delle copie fisiche dei film e di come i consigli vengano dati da algoritmi, limitando la scoperta autonoma. Durante una conferenza che si è svolta al Festival di Cannes 2022, Guillermo del Toro ha dichiarato: "Ci sono così tante risposte riguardanti quello che sarà il futuro. Quello che so è che non sarà ciò che abbiamo ora. Non è sostenibile. In così tanti modi ciò … Leggi su movieplayer (Di martedì 24 maggio 2022)delha parlato delladelspiegando che i cambiamenti avvengono in fretta.delha dichiarato che ladelcontemporaneo èdopo i problemi aumentati dalla pandemia e il dominio dello streaming. Il regista ha inoltre espresso il suo dispiacere per la scomparsa delle copie fisiche dei film e di come i consigli vengano dati da algoritmi, limitando la scoperta autonoma. Durante una conferenza che si è svolta al Festival di Cannes 2022,delha dichiarato: "Ci sono così tante risposte riguardanti quello che sarà il futuro. Quello che so è che non sarà ciò che abbiamo ora. Non è sostenibile. In così tanti modi ciò …

