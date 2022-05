Guerra Ucraina, tre mesi dopo come sono cambiati gli obiettivi per Russia, Stati Uniti, Europa e Kiev (Di martedì 24 maggio 2022) sono passati tre mesi da quando le truppe russe hanno varcato il confine la notte del 24 febbraio ed è cominciata l’operazione militare «speciale» di Vladimir Putin: come saranno, ora, i prossimi tre mesi? Leggi su corriere (Di martedì 24 maggio 2022)passati treda quando le truppe russe hanno varcato il confine la notte del 24 febbraio ed è cominciata l’operazione militare «speciale» di Vladimir Putin:saranno, ora, i prossimi tre

Advertising

martaottaviani : ****Allerta thread #Putin #Ucraina #guerra 1/Di sotto trovate il testo integrale tradotto della lettera del diploma… - martaottaviani : 5/La guerra aggressiva scatenata da Putin contro l’Ucraina, e forse anche il crimine più grave commesso contro il p… - caritas_milano : Nel mondo 276milioni di persone soffrono di fame acuta. Altri 47milioni si stanno aggiungendo a causa della #guerra… - francescotap : RT @AntonellaNapoli: #AndreaRocchelli era in #Ucraina con #AndrejMironov quando il #24maggio di 8 anni fa furono uccisi mentre cercavano di… - plucam7 : @willy_signori Non dimentichiamo che si sono rifiutati di indossare la maglia per dire no alla guerra in Ucraina… m… -