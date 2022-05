Guerra, Kissinger: “Kiev rinunci a qualche territorio per la pace. Usa e Occidente non cerchino un’imbarazzante sconfitta di Mosca” (Di martedì 24 maggio 2022) “I negoziati devono iniziare nei prossimi due mesi prima che si creino tensioni difficili da superare: idealmente, la linea di divisione dovrebbe essere il ritorno allo status quo” precedente all’invasione russa del 24 febbraio. Così, nel suo intervento a Davos, Henry Kissinger ha suggerito che l’Ucraina deve essere disposta a concedere qualche territorio alla Russia, vedi la Crimea e le repubbliche separatiste del Donbass, per mettere fine alla Guerra ed evitare una sua escalation. E il discorso del 98enne ex segretario di Stato ha contenuto un forte monito a Stati Uniti ed Occidente ad evitare di farsi trascinare “dagli umori del momento” evitando di cercare un’imbarazzante sconfitta della Russia che potrebbe compromettere la stabilità a lungo termine dell’Europa. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) “I negoziati devono iniziare nei prossimi due mesi prima che si creino tensioni difficili da superare: idealmente, la linea di divisione dovrebbe essere il ritorno allo status quo” precedente all’invasione russa del 24 febbraio. Così, nel suo intervento a Davos, Henryha suggerito che l’Ucraina deve essere disposta a concederealla Russia, vedi la Crimea e le repubbliche separatiste del Donbass, per mettere fine allaed evitare una sua escalation. E il discorso del 98enne ex segretario di Stato ha contenuto un forte monito a Stati Uniti edad evitare di farsi trascinare “dagli umori del momento” evitando di cercaredella Russia che potrebbe compromettere la stabilità a lungo termine dell’Europa. ...

