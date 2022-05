Guerra in Ucraina, l’ex cancelliere tedesco Schröder nominato nel consiglio di sorveglianza di Gazprom (Di martedì 24 maggio 2022) Nemmeno il tempo di lasciare un incarico in Russia che Gerhard Schröder ne riceve subito un altro: l’ex cancelliere tedesco è stato nominato nel consiglio di sorveglianza di Gazprom, il colosso russo del gas controllato dal governo. La nomina, comunicata dalla stessa multinazionale che viene citata dai giornali tedeschi, era nell’aria da tempo ma non era mai stata ufficializzata. Si pensava potesse non arrivare mai, visto che appena pochi giorni fa lo stesso Schröder aveva deciso di lasciare il consiglio d’amministrazione di Rosneft, la società russa del petrolio. Dopo le polemiche per le sue poltrone in Russia e per la sua vicinanza a Vladimir Putin, la mossa dell’ex leader socialdemocratico era stata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Nemmeno il tempo di lasciare un incarico in Russia che Gerhardne riceve subito un altro:è statoneldidi, il colosso russo del gas controllato dal governo. La nomina, comunicata dalla stessa multinazionale che viene citata dai giornali tedeschi, era nell’aria da tempo ma non era mai stata ufficializzata. Si pensava potesse non arrivare mai, visto che appena pochi giorni fa lo stessoaveva deciso di lasciare ild’amministrazione di Rosneft, la società russa del petrolio. Dopo le polemiche per le sue poltrone in Russia e per la sua vicinanza a Vladimir Putin, la mossa delleader socialdemocratico era stata ...

