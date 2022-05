Guerra del grano, Pechino propone un «canale verde». L’ipotesi di una mediazione cinese tra Russia e Ucraina (Di martedì 24 maggio 2022) Si fa avanti la Cina come mediatrice sul fronte della «Guerra del grano» che sta bloccando le esportazioni dall’Ucraina di cereali e accrescendo il rischio di una crisi alimentare internazionale. Pechino ha proposto di aprire un «canale verde» che renda possibile l’export di grano da parte di Russia e Ucraina, mettendosi a disposizione per «mantenere la comunicazione di tutte le parti» coinvolte nella Guerra. La mossa di Pechino è emersa durante il colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, con l’omologa tedesca Annalena Baerbock. Poco dopo Pechino ha aggiunto in una nota che la «comunità internazionale dovrebbe spingere per un cessate il fuoco ... Leggi su open.online (Di martedì 24 maggio 2022) Si fa avanti la Cina come mediatrice sul fronte della «del» che sta bloccando le esportazioni dall’di cereali e accrescendo il rischio di una crisi alimentare internazionale.ha proposto di aprire un «» che renda possibile l’export dida parte di, mettendosi a disposizione per «mantenere la comunicazione di tutte le parti» coinvolte nella. La mossa diè emersa durante il colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri, Wang Yi, con l’omologa tedesca Annalena Baerbock. Poco dopoha aggiunto in una nota che la «comunità internazionale dovrebbe spingere per un cessate il fuoco ...

