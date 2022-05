Guendalina Tavassi spiazza tutti e abbandona l’Isola dei famosi (Di martedì 24 maggio 2022) Guandalina Tavassi lascia l’Isola dei famosi Questa sera è stata una puntata di decisioni per i naufraghi de l’Isola dei famosi. Poiché la messa in onda è stata allungata di un mese (la finale ci sarà il 27 giugno), i concorrenti sono stati chiamati a scegliere se restare in Honduras o tornare in Italia. Perché L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 24 maggio 2022) GuandalinalasciadeiQuesta sera è stata una puntata di decisioni per i naufraghi dedei. Poiché la messa in onda è stata allungata di un mese (la finale ci sarà il 27 giugno), i concorrenti sono stati chiamati a scegliere se restare in Honduras o tornare in Italia. Perché L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

MondoTV241 : Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi non prosegue, il commosso saluto #isola #guendalinatavassi - zazoomblog : Guendalina Tavassi si ritira da L’Isola dei Famosi e spiega il motivo - #Guendalina #Tavassi #ritira #L’Isola - solphielove : RT @lookatvals: l’isola senza Guendalina Tavassi non riesco a immaginarmela sorry #isola - ily7687 : RT @alexa_bigeyes: Dopo l’horror del pelato ci meritavamo una finale senza comodini, senza infiltrati da pongo regolamento, ma chi per due… - solphielove : RT @_marti18: NICOLAS CHE PIANGE PER L’USCITA DI GUENDALINA TAVASSI NON CE LO SAREMMO MAI IMMAGINATI NELLA VITA PROPRIO #isola -