Guendalina Tavassi lascia l'Isola dei Famosi (Di martedì 24 maggio 2022) Guendalina Tavassi Un altro pezzo da novanta lascia l'Isola dei Famosi 2022. Dopo la decisione di Alessandro Iannoni, anche Guendalina Tavassi ha scelto infatti di non proseguire il suo percorso nel reality fino al prossimo 27 giugno, giorno della finalissima, ed ha abbandonato la Palapa nel corso della diciannovesima puntata. Interrogata da Ilary, che l'ha fatta parlare (inutilmente) anche con il padre Luciano per convincerla a restare, Guendalina ha ammesso di dover abbandonare "forzatamente" il gioco per i figli, che hanno bisogno di lei in questo momento delicato, di cui non ha volutamente fatto menzione perché "non posso parlarne". "Ilary io e te ne avevamo parlato. Sapevi bene che ho delle cose urgenti, di forza maggiore, dove devo ..."

