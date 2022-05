Guendalina Tavassi lascia l’Isola dei Famosi: il vero motivo non riguarda solo i figli (Di martedì 24 maggio 2022) Purtroppo la naufraga Guendalina Tavassi ha abbandonato l’Isola dei Famosi. Insieme al fratello i due stavano costruendo un percorso davvero bello e molto divertente. Tuttavia, la naufraga non ce la fa più e ha deciso di abbandonare la gara. Riguardo il motivi ci sono stati alcuni dubbi. Ma ecco perché. Il vero motivo Nonostante il tentativo della conduttrice Ilary Blasi e l’intervento del padre, la showgirl ha abbandonato. La decisione è stata una sorpresa per tutti. Non se lo aspettava davvero quasi nessuno. La prima motivazione sono stati i figli. Non riesce più a non vederli. Dopo poco però si è scoperto che in realtà c’è un’altra spiegazione. Oltre la nostalgia per i figli, in questi giorni sono successe alcune ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 24 maggio 2022) Purtroppo la naufragaha abbandonatodei. Insieme al fratello i due stavano costruendo un percorso davbello e molto divertente. Tuttavia, la naufraga non ce la fa più e ha deciso di abbandonare la gara. Riguardo il motivi ci sono stati alcuni dubbi. Ma ecco perché. IlNonostante il tentativo della conduttrice Ilary Blasi e l’intervento del padre, la showgirl ha abbandonato. La decisione è stata una sorpresa per tutti. Non se lo aspettava davquasi nessuno. La prima motivazione sono stati i. Non riesce più a non vederli. Dopo poco però si è scoperto che in realtà c’è un’altra spiegazione. Oltre la nostalgia per i, in questi giorni sono successe alcune ...

Advertising

CorriereCitta : Guendalina Tavassi lascia l’Isola dei Famosi: il vero motivo non riguarda solo i figli - ParliamoDiNews : Federico Perna, dedica social a Guendalina Tavassi dopo abbandono dell`Isola 16 #LIsoladeifamosi #24maggio - infoitcultura : Guendalina Tavassi lascia l’Isola dei Famosi: la strana reazione di Edoardo - infoitcultura : Isola 16, Guendalina Tavassi dopo il ritiro: la prima dedica è per Edoardo - infoitcultura : Guendalina Tavassi | Telefonata incandescente: 'Ci vediamo a settembre', torna in Italia e firma il contratto -