Guendalina Tavassi e il video messaggio della figlia Gaia: “c’è una cosa che on ti ho mai detto” (Di martedì 24 maggio 2022) Guendalina Tavassi riceve un messaggio dalla figlia Gaia Nicolini. Ecco le sue parole Durante la diciannovesima puntata de L’Isola Dei Famosi, Guendalina Tavassi riceve un video messaggio dalla figlia ventenne Gaia Nicolini. La ragazza rivela alla madre che nonostante gli scontri passati sarà sempre al suo fianco ed è felice, oggi, di aver instaurato un rapporto da amiche e confidenti. La relazione tra le due non è sempre stata rosea, come dichiarato dalla stessa Gaia c’è stato un momento di separazione importante nelle loro vite che, nonostante tutto, si è risolto durate la fase di crescita. “C’è una cosa che non ti ho mai detto” – confessa ... Leggi su 361magazine (Di martedì 24 maggio 2022)riceve undallaNicolini. Ecco le sue parole Durante la diciannovesima puntata de L’Isola Dei Famosi,riceve undallaventenneNicolini. La ragazza rivela alla madre che nonostante gli scontri passati sarà sempre al suo fianco ed è felice, oggi, di aver instaurato un rapporto da amiche e confidenti. La relazione tra le due non è sempre stata rosea, come dichiarato dalla stessac’è stato un momento di separazione importante nelle loro vite che, nonostante tutto, si è risolto durate la fase di crescita. “C’è unache non ti ho mai” – confessa ...

