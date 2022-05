Guendalina Tavassi abbandona l’Isola dei Famosi: “Non posso restare, c’è qualcosa che non si può sapere”. C’entra la scarcerazione dell’ex marito Umberto D’Aponte? (Di martedì 24 maggio 2022) La finale dell‘Isola dei Famosi 2022 era prevista per ieri 23 maggio, ma il programma proseguirà per un altro mese (fino al 27 giugno, per la precisione). Così i naufraghi sono stati messi davanti a una scelta: terminare qui il loro viaggio o continuare fino alla fine? Tra coloro che hanno deciso di andare via c’è anche Guendalina Tavassi, una delle protagoniste indiscusse di questa edizione. Chiamata in zona nomination, la 36enne romana ha esordito: “Non posso restare. Ho tante altre cose che devo risolvere”. In collegamento è arrivato anche il padre, Luciano Tavassi, che ha cercato di rassicurarla: “Ascoltami. Io sono qui, a sorpresa, sai quanto è difficile. Ti volevo dire che qui tutto va benone, i bimbi (i figli di Guendalina e l’ex Umberto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) La finale dell‘Isola dei2022 era prevista per ieri 23 maggio, ma il programma proseguirà per un altro mese (fino al 27 giugno, per la precisione). Così i naufraghi sono stati messi davanti a una scelta: terminare qui il loro viaggio o continuare fino alla fine? Tra coloro che hanno deciso di andare via c’è anche, una delle protagoniste indiscusse di questa edizione. Chiamata in zona nomination, la 36enne romana ha esordito: “Non. Ho tante altre cose che devo risolvere”. In collegamento è arrivato anche il padre, Luciano, che ha cercato di rassicurarla: “Ascoltami. Io sono qui, a sorpresa, sai quanto è difficile. Ti volevo dire che qui tutto va benone, i bimbi (i figli die l’ex...

