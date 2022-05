Governo | Letta | ' non cadrà per catasto o balneari ma bisogna fare riforme per Recovery**

Advertising

Adnkronos : Governo, arriva l'altolà di #Letta a #Salvini. - Adnkronos : #Letta: 'L'ho detto e lo ripeto: andremo al governo solo se gli italiani ci daranno la vittoria elettorale'. #Pd - GRETA1SGARBO : RT @GoriRoberto1: Il governo Mario Draghi si avvicina alla crisi. Enrico Letta e Matteo Salvini litigano su tutto. - TV7Benevento : Governo: Letta, 'chi gioca pensando di guadagnare nei sondaggi sbaglia' - - TV7Benevento : Governo: Letta, 'Salvini trova ogni occasione per giocare a scaricabarile su Ue' - -

Certo, ha riconosciuto, "è un'operazione con un grado di rischio ma se non si prende questo ... Da noi col prezzo delle energia, su cui ilcredo dovrà interenire di nuovo, ma anche nel sud ...... quando FI e Lega sono riusciti a trovare un accordo con l'esecutivo, nonostante il risentimento del leader del Pd, Enrico, che ha ironizzato sul collega disottolineando che "Salvini ...Ma cioò nonostante "penso che il governo non cadrà per questi motivi". Lo ha detto il segretario del Pd ENrico Letta, ospite di Oggi è un altro giorno su RaiUno. Per Letta però "è fondamentale che si ...Roma, 24 mag (Adnkronos) - "I 5 stelle non fanno la stessa cosa di Salvini. Salvini sta facendo di tutto per far cascare il governo, Conte no". Lo ha detto Enrico Letta a Oggi è un altro giorno, su ...